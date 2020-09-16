В России снизились продажи водки и коньяка, но выросли шампанского и вина

Розничные продажи водки и коньяка в РФ снизились в августе 2020 года, но выросли объемы продаж шампанского и вина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального союза защиты прав потребителей.

Так, в августе текущего года в России было продано около 62 млн литров водки. Это на 0,3% меньше, чем за аналогичный период в 2019 году. Продажи коньяка сократились на 1,6%, с прилавком ушло около 9,61 млн литров.

В свою очередь, продажи вина выросли за прошедший месяц на 4,9%. Было продано около 48 млн литров этого напитка.

Шампанское выросло в спросе почти на 12% в сравнении с годом ранее. В августе 2020 года жители России купили 358 литров разного рода игристых вин и шампанского.

В общем итоге продажи алкоголя в России за прошедший месяц выросли на 0,1% по сравнению с 2019 годом.

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