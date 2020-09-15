Минфин предложил расширить программу льготной ипотеки

Министерство финансов внес в правительство России законопроект, который расширяет государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

Изменения предполагают распространение программы на кредиты, полученные на строительство частного жилого дома или на приобретение незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства.

Также, по кредитам, направленным на покупку жилого помещения с ремонтом и страхованием имущества и ответственности, можно будет получить поддержку от государства в том случае, если необходимые договоры кредита заключены до вступления в силу положений законопроекта.

Отмечается, что законопроект поможет получить выплату тем гражданам, которые по формальным причинам не могли ранее этого сделать из-за того, что указанные в кредитном договоре цели не попадали под условия программы.

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