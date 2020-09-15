Песков: кредит Минску будет предоставлен исключительно на коммерческих условиях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предоставляет кредит Белоруссии только на коммерческих условиях.

«У любого кредита есть определенные коммерческие условия, связанные с его обслуживанием и так далее. Это коммерческие условия кредита, все-таки любой кредит имеет коммерческую сторону», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова представителя Кремля.

Песков отметил, что о других условиях «речи идти не может».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о предоставлении кредита на $1,5 млрд.

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