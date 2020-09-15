Еще одна страна открылась для россиян
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Южная Осетия открыла границу с Россией 15 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».
Правительство постановило отменить действия мероприятий по предотвращению распространения коронавируса и возобновить пересечение границы страны через многосторонний пункт пропуска «Рук» в обычном режиме.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что границу с Россией планируется открыть 15 сентября. При этом он уточнил, что в случае вспышки коронавируса в республике, могут быть снова приятны ограничительные меры.
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