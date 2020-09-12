Перечислены самые дорогие авиа и ж/д билеты этим летом

Аналитики сервиса OneTwoTrip назвали самые дорогие билеты на самолет и поезд внутри России летом 2020 года, пишет RT.

Самым дорогим оказался рейс Москва — Хабаровск — Москва. За билет в две стороны пришлось отдать 227,4 тыс. рублей.

На втором месте оказался полет из Москвы во Владивосток и обратно, который стоил 217,3 тыс. рублей.

Также в топ-3 направлений с самыми дорогими авиабилетами вошел маршрут Москва — Анадырь — Москва за 204,5 тыс. рублей.

Самой дорогой поездкой на поезде стал билет в вагоне класса люкс из Москвы до Хабаровская за 44 тыс. рублей. Также дорогими оказались билеты на поезд из Красноярска в Мосуву — 37,1 тыс. рублей и из Москвы в Петербург — 28,5 тыс. рублей.

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