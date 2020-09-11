Три города РФ попали в список самых популярных направления для путешествий в Европе

Три города России попали в топ-35 самых популярных направления для путешествий в Европе 2020 года. Притом в списке значатся всего шесть городов, куда россияне уже могут отправиться отдыхать, сообщает АТОР со ссылкой на данные Travelers 'Choice Awards 2020.

Как отмечается, в этот список попали три российских города: Санкт-Петербург (21 место), Москва (26 место) и Сочи (30 место). Причем туристы ставили северную столицу России выше Берлина, Вены, Кракова и Дублина, а Сочи выше Ливерпуля, Рейкьявика, Гамбурга и Кипра.

Также у россиян есть возможность посетить другие места, указанные в списке. Например, Стамбул, который занял 8 место, Манавгат (27 место) и Анталью (29 место).

В пятерке самых популярных направлений Европы были Лондон, Париж, Крит, Рим и Сицилия.

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