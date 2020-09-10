Путин: нужно и дальше адресно поддерживать безработных

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами правительства заявил, что необходимо продолжать адресно поддерживать безработных граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что это связано с тем, что ситуация на рынке труда по-прежнему остается напряженной, а уровень безработицы превышает 6% экономически активного населения.

«Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу», — произнес Путин.

Глава государства поручил кабмину подготовить соответствующие предложения.