Росприроднадзор направил иск против «Норникеля» на 148 млрд рублей

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования направила в Арбитражный суд Красноярского края иск против «Норникеля». Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство требует от компании возместить вред, нанесенный окружающей среде из-за нарушения обязательных требований природоохранного законодательства.

В иске говорится, что АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» должна выплатить 147 784 627 500 рублей.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка более 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз.

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