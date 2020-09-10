«Известия»: Россия не станет закупать иностранные вакцины от COVID-19

Россия будет использовать отечественные препараты в ходе вакцинации населения от коронавируса нового типа. В стране не планирует приобретать иностранные вакцины от COVID-19. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на постпредство России при отделении ООН в Женеве.

Российские дипломаты в беседе с журналистами издания указали, что аналогичных позиций придерживаются и другие страны, которые обладают мощным потенциалом в сфере биотехнологий.

«С учетом того, что вакцинацию населения России от COVID-19 предполагается проводить препаратами отечественного производства, необходимость принимать обязательства по закупкам вакцин в рамках COVAX у нашей страны отсутствует», — сказали собеседники издания.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мурашко рассказал, когда начнутся массовые поставки вакцины от коронавируса

— В Москве началась вакцинация добровольцев от COVID-19, сообщают в мэрии

— Россиянам из группы риска начнут делать прививки от COVID-19 в ближайшее время