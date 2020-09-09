Безработные родители несовершеннолетних детей в сентябре получат доплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому безработные родители несовершеннолетних детей получат дополнительные выплаты. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в сентябре им полагается по 3 тыс. руб. к пособию по безработице. Такая сумма будет выплачена на каждого ребенка, не достигшего 18 лет.

Как отмечается, данная мера призвана поддержать население в условиях пандемии коронавируса. Выплаты получат порядка 2,8 млн граждан.

Уточняется, что для этого из федерального бюджета выделят 8,5 млрд руб.

Ранее сообщалось, что глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил помощнику президента России Максиму Орешкину письмо с предложением о введении в стране на фоне распространения коронавируса базового дохода безработным сверх пособия по безработице.