Меркель заявила, что вердикт по «Северному потоку — 2» будет общеевропейским

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конечное решение по «Северному потоку — 2» в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального не принято, но оно будет носить общеевропейский, а не германский характер, передает РИА «Новости».

По ее словам, доказано, что Навальный был «отравлен», в связи с этим необходима общеевропейская реакция, так как речь не идет о нападении на ФРГ, Германия должна действовать как страна-член Евросоюза.

Об этом германский лидер сказала на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в бундестаге.

Как стало известно ранее, врачам берлинской клиники Charite удалось вывести Алексея Навального из искусственной комы.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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