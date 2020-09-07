Трамп поддержал остановку «Севпотока — 2» из-за инцидента с Навальным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал идею остановки реализации проекта «Северный поток — 2» на фоне инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что поддерживает данную инициативу.

Глава Белого дома указал на то, что первым поднял данную тему.

«Вы и не слышали о «Северном потоке - 2» до тех пор, пока я не поднял эту тему», — заключил Трамп.

Ранее в берлинской клинике Charite заявили, что Навального постепенно вывели из комы, а также отключили от аппарата ИВЛ. Медики добавили, что он реагирует на слова окружающих.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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