В ФРГ заявили, что рано обсуждать «Северный поток — 2» из-за дела Навального

Представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что на вопросы о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2» в связи с делом блогера Алексея Навального отвечать пока слишком рано, передает «Интерфакс».

«Сегодня слишком рано сообщать вам нашу совместную европейскую реакцию на этот счет», — сказал немецкий политик.

По словам Зайберта, вопрос реакции на произошедшее с блогером требует консультаций с партнерами ФРГ в Евросоюзе.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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