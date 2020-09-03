Минфин предложил увеличить предельные расходы бюджета
Министерство финансов предложило увеличить предельный объем бюджетных расходов в 2021 году. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Как отмечается в документе, это обеспечит адаптацию к нынешней ситуации и позволит продолжить меры, необходимые для восстановления экономики и доходов граждан в условиях борьбы с коронавирусом.
Отмечается, что со следующего года предельные расходы будут устанавливаться по бюджетным правилам, чтобы сохранить доверие инвесторов к макроэкономической политике и обеспечить «доступность финансового ресурса для внебюджетного сектора».
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