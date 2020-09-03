Новак заявил, что РФ и Белоруссия остаются союзниками в сфере энергетики

Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что поставки энергоресурсов из России в Белоруссию остаются на стабильном уровне. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он также отметил важность продолжения сотрудничества двух стран по линии электроэнергетики.

Министр добавил, что транзит энергоресурство в страны Европы также является стабильным.

По его словам, Россия и Белоруссия продолжают совместную работу по ряду проектов и инициатив в отраслях ТЭК. Страны остаются надежными сотрудниками в топливно-энергетической сфере.

Кроме того, Новак рассказал об отданных поручениях по погашению белорусских задолженностей.

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