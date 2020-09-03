Рубль растет к евро

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На открытии торгов Мосбиржи рубль снижается к доллару и растет к евро.

Курс доллара в начале торгов поднялся на 23 копейки, до 75,64 рубля.

Евро снизился на 10 копеек, до 89,24 рубля.

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