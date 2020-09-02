Подсчитана стоимость отдыха на море в сентябре

Ассоциация туроператоров России (АТОР) подсчитала минимальную стоимость отдыха на море для россиян на сентябрь. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

«Минимальные цены недельных туров с авиаперелетом 5-11 сентября на курорты Крыма и Краснодарского края колеблются в диапазоне 20,4–25,4 тыс. рублей на двоих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расчет был сделан 1 сентября для пакетных туров на 7 ночей с вылетом 5-11 сентября.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин планирует взять отпуск этой осенью. Популярные направления — Крым и Турция. Но выехать за рубеж планируют лишь 2% опрошенных.

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