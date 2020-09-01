В «Нафтогазе» заявили, что Украина накопила рекордные объемы газа

Рекордные объемы газа накопила Украина в 2020 году, сообщил глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, объем газа в подземных хранилищах уже превышает 24 млрд кубометров.

«Я думаю, что мы можем выйти на 27-28 (млрд кубометров. – «Газета.Ru»)», — сказал Коболев.

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