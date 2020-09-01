Внесудебной процедурой банкротства займутся МФЦ

С 1 сентября в силу вступает закон, согласно которому для признания банкротами граждан с непогашенными долгами не потребуется участие суда. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о долгах от 50 тыс. до 500 тыс. рублей и гражданах, у которых завершено исполнительное производство, а исполнительный лист возвращен взыскателю.

Процедура полностью будет организована через многофункциональные центры (МФЦ). Гражданину нужно будет предоставить заявление и дождаться его проверки специалистами МФЦ, после чего уведомление о начале процедура появится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Внесудебная процедура банкротства завершается спустя полгода. Снова воспользоваться ею можно будешь лишь через 10 лет.

Признание банкротом освобождает гражданина от штрафов и пени. Однако у него не будет права брать кредиты, получать займы или являться поручителем.