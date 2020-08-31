Рубль слабеет к доллару и евро

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Доллар и евро растут к рублю на открытии торгов Мосбиржи.

Доллар поднялся на 0,31%, до 74,24 рубля.

Евро — на 0,42%, до 88,42 рубля.

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