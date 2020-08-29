Гендиректор компании Bonduelle погиб при ДТП во Франции
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Генерального директора французской компании Bonduelle («Бондюэль») Жерома Бондюэля насмерть сбил автомобиль, когда он с супругой и друзьями катался на велосипеде в городе Лилль. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Отмечается, что после происшествия водитель машины скрылся.
Бизнесмен умер на месте от полученных травм.
Продукция компании «Бондюэль» представлена как во Франции, так и во многих европейских странах, России, США, Канаде и других государствах.