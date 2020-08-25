Минфин призвал «Роскосмос» более эффективно расходовать средства

Минфин России призвал повысить эффективность расходования бюджетных средств на космическую программу, говорится в сообщении ведомства.

По информации министерства, кассовое исполнение расходов «Роскосмоса» в 2018 году составило 84,2%, в 2019 – 81%. По состоянию на 11 августа текущего года — 35,3%.

При этом, как отметили в Минфине, 180 млрд рублей сосредоточены на счетах организаций ракетно-космической промышленности.

«Недопустимо, когда выделенные государством средства, вместо того чтобы приносить пользу, просто лежат на счетах», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Антона Силуанова.

В министерстве подчеркнули, что считают необходимым повысить управляемость бюджетных ассигнований, предусматриваемых на реализацию космической программы.

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