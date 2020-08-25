СП: пенсии россиянам три года начислялись с ошибками

Счетная палата обнаружила погрешности в системе начисления пенсий россиянам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет по итогам проверки работы ПФР за 2017-2019 годы.

Выяснилось, что за этот период ведомство объединило около 90 тыс. счетов, на которые не начислялись доплаты.

Так, на одного и того же человека были открыты два и более счетов, которые после не объединялись. Кроме того, мог быть присвоен один СНИЛС сразу нескольким гражданам. В таком случае система определяла размер пенсии только на основании одного документа, за счет чего размер выплаты уменьшался.

Кроме того, двойные счета появлялись в случае изменения фамилии.

Еще одной грубой ошибкой оказались выплаты пенсий уже умершим гражданам. Это произошло из-за опозданий в доведении информации до фонда. Тогда деньги попадали к родственникам погибших.