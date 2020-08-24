Счетная палата выявила нарушения в деятельности Росимущества за 2019 год

Счетная палата России признала деятельность Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) в 2019 году неудовлетворительной, передает ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты по результатам проверки ведомства.

Причиной тому назван значительный объем выявленных нарушений по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом.

Так, по результатам проверки консолидированная бюджетная отчетность Росимущества за 2019 год признана недостоверной, поскольку показатели искажены на общую сумму 1 339 292,4 тыс. руб.

Кроме того, обнаружено расхождение между стоимостными данными в бюджетном учете и реестром федерального имущества в 6,7 трлн руб.

По данным контрольного ведомства, Росимущество исполнило доходы с незначительным превышением — 100,7% от прогноза, или 474 млрд руб.

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