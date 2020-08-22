Эксперты рассказали, при каких условиях россияне смогут получить новые выплаты на детей

Эксперты рассказали, в каком случае возможно принятие решения о начислении новых выплат на детей до 16 лет в размере 10 тыс. руб. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Доктор экономических наук Игорь Николаев назвал новые выплаты маловероятными, поскольку власти нуждаются в деньгах «на черный день», чтобы защитить экономику в случае потрясений.

«В части поддержки населения будет прослеживаться определенная экономия, так как неизвестно в глобальном смысле, что будет с экономикой завтра», — отметил он.

Первый заместитель председателя социального комитета Совфеда Валерий Рязанский добавил, что решение о новых выплатах должно приняться на самом высоком уровне, поскольку эта инициатива обходится стране в сотни миллиардов рублей. Он уточнил, что государство выделило около 580 млрд непредусмотренных бюджетом рублей семьям с апреля.

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