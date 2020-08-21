Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с мая
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Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 1,65%, в моменте достигая 75,01 руб., свидетельствуют данные площадки на 16.47 мск.
В последний раз курс доллара находился выше 75 рублей 6 мая 2020 года.
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44 за баррель.
Ранее сообщалось, что 21 августа курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 30 марта.
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