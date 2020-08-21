Центробанк аннулировал лицензию московского банка
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Центробанк аннулировал лицензию московского банка «Славянский кредит», сообщается на сайте регулятора.
«Банк России приказом от 21.08.2020 № ОД-1362 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Славянский кредит»», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что ЦБ сделал такой шаг по ходатайству банка. Общее собрание участников решило добровольно ликвидировать организацию.
«Славянский кредит» занимал 287 место в российской банковской системе.
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