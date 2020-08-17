В Германии раскрыли стратегию США против «Северного потока — 2»

Немецкий телеканал N-TV выяснил, что действия США против «Северного потока — 2» повторяют стратегию в отношении иранской ядерной программы.

«США борются с европейским энергетическим проектом теми же средствами, что и с их заклятым врагом Ираном», — сообщил телеканал.

Добавляется, что весной 2018 года США вышли из соглашения с ЕС, Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Ираном о мирном использовании ядерной энергии. После администрация Трампа пригрозила наказанием любой европейской компании, нарушившей санкции США против Ирана.

Реализация проекта «Северного потока — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент России Владимир Путин в январе 2020 года заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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