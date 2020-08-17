Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Ведущий аналитик международного брокера FxPro Александр Купцикевич оценил курс рубля, заявив, что эта неделя станет критически важной для валюты, в интервью «Российской газете».

»«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится», — примерно так можно охарактеризовать эту устойчивость российской валюты, в то время как на близких рынках развивающихся стран сгущаются тучи», — сказал Купцикевич.

Аналитик добавил, что на следующей неделе курс евро может упасть ниже 85 рублей, а доллар — до 72,5.

Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Рубль растет к доллару

Доллар и евро растут к рублю

Официальный курс доллара снизился до 72,97 рубля