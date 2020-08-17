Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Ведущий аналитик международного брокера FxPro Александр Купцикевич оценил курс рубля, заявив, что эта неделя станет критически важной для валюты, в интервью «Российской газете».

»«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится», — примерно так можно охарактеризовать эту устойчивость российской валюты, в то время как на близких рынках развивающихся стран сгущаются тучи», — сказал Купцикевич.

Аналитик добавил, что на следующей неделе курс евро может упасть ниже 85 рублей, а доллар — до 72,5.

Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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