Раскрыты доходы Путина в 2019 году

Президент России Владимир Путин заработал в 2019 году 9 млн 726 тыс. рублей, указано в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

Стоит отметить, что доход главы государства вырос примерно на 1,1 млн рублей по сравнению с предыдущим годом. Притом изменений в перечне задекларированного Путиным имущества нет. Во владении политика числятся квартиры (77 кв. м и 153,7 кв. м), а также гараж площадью 18 кв. м и гаражное место (18 кв. м). Кроме того, у президента РФ имеются автомобили ГАЗ-М21 и «Нива», а также автоприцеп «Скиф». Все эти объекты, согласно документу, находятся на территории России.

В 2018 году Путин заработал 8,6 млн рублей. В 2017 году он заработал более 18,7 млн руб. – в два раза больше, чем в 2016-м. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что доходы главы государства выросли из-за продажи объектов недвижимости.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Как Песков объяснил резкое увеличение доходов Путина в 2017 году

— Путин и сотрудники администрации подали декларации о доходах за 2018 год