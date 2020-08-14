Туроператоры сообщили о снижении цен для россиян в отелях Турции

Турецкие отели стали дешевле для россиян. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туркомпаний.

По сведениям TUI, в Турции на сегодняшний день работают около 40% отелей. Цена на размещение в них для россиян снижена в среднем по рынку на 20-25%.

Туроператор также сообщил, что все путевки TUI в Турцию до последней недели августа проданы.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с курортными городами Турции, которое было приостановлено из-за пандемии.

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