Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей
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Министерство труда России предложило изменить прожиточный минимум за II квартал 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.
Так, ведомство предлагает установить прожиточный минимум на уровне 11 468 руб., а для трудоспособного населения — 12 392 рубля.
Для пенсионеров этот показатель будет равен 9 422 рублям.
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