Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

Министерство труда России предложило изменить прожиточный минимум за II квартал 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Так, ведомство предлагает установить прожиточный минимум на уровне 11 468 руб., а для трудоспособного населения — 12 392 рубля.

Для пенсионеров этот показатель будет равен 9 422 рублям.

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