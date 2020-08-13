ВОЗ: на разработку средств борьбы с COVID-19 нужно не менее $100 млрд

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что разработка средств борьбы с коронавирусом потребует инвестиций в размере не менее $100 млрд, передает ТАСС.

«По нашим оценкам, миру потребуется израсходовать по меньшей мере $100 млрд на новые инструменты, особенно на вакцины, которые разрабатываются», — сказал Гебрейесус.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 20 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тысяч человек.

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