Акции «Яндекса» замедлились в росте после захвата офиса в Минске, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Мосбиржи.

По данным на 14.16 мск, акции компании упали на 3,3% до 4431,2 рубля за штуку. До новостей о захвате офисов ценные бумаги стоили 4487,8 рубля. До этого акции росли в стомости.

Ранее сообщалось, что офисы Яндекса в Минске захватили вооруженные люди.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко.

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