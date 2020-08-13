Россия в июле выполнила сделку ОПЕК+ лучше, чем другие страны

Страны ОПЕК+ в июле выполнили сделку по сокращению нефтедобычи на 89%, в отличие от России, достигшей показателя в 96%, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Отмечается, что члены ОПЕК+ не достигли запланированного уровня в 108%, потому что некоторые страны нарастили добычу.

В июне показатель был на уровне 112%, потому что Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт добровольно сократили дополнительные 1,1 млн б/с.

Колебания на нефтяном рынке начались, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В тихом омуте ОПЕК: почему могут рухнуть цены на нефть

— Запасы нефти в США сократились за неделю на 7,373 млн баррелей

— ОПЕК ухудшила прогноз по нефтяному спросу