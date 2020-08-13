Россия в июле выполнила сделку ОПЕК+ лучше, чем другие страны
Страны ОПЕК+ в июле выполнили сделку по сокращению нефтедобычи на 89%, в отличие от России, достигшей показателя в 96%, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
Отмечается, что члены ОПЕК+ не достигли запланированного уровня в 108%, потому что некоторые страны нарастили добычу.
В июне показатель был на уровне 112%, потому что Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт добровольно сократили дополнительные 1,1 млн б/с.
Колебания на нефтяном рынке начались, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.
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