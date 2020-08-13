Россияне рассказали о главных минусах удаленки

Россияне рассказали о плюсах и минусах удаленной работы. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса Роструда.

Так, 22,85% жителей России назвали одним из главных недостатков работы из дома то, что члены семьи отвлекают их от исполнения служебных обязанностей.

Среди минусов удаленки 21,1% респондентов назвали сложность с организацией рабочего дня, 13,17% — плохую коммуникацию с коллегами, 12,47% — продолжение работы по истечении трудового дня.

При этом 24,82% опрошенных заявили, что не видят недостатков в дистанционной работе.

Для 35,17% россиян главным плюсом является отсутствие необходимости тратить время на дорогу, для 17,03% — возможность выбирать, где и откуда работать, для 14,96% — более удобное планирование трудового дня.

8,9% респондентов признались, что главным плюсом оказалось неучастие в офисной жизни и сплетнях, а 24,54% не увидели никаких преимуществ в удаленке.

В опросе приняли участие 55 тысяч человек.

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