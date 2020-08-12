Препараты для лечения COVID-19 попадут в список жизненно необходимых

Препараты, которые используются против коронавирусной инфекции, планируется включить в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Мы сейчас вносим в законодательство изменения... те препараты, которые использоваться будут от коронавирусной инфекции, они будут попадать в список ЖНВЛП», — уточнил министр.

11 августа Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мурашко рассказал о приложении для контроля состояния вакцинированных

— Мурашко рассказал, когда привьется от коронавируса

— Мурашко заявил, что каждый пятый медик в РФ получил антитела к коронавирусу