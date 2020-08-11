Глава МИД ФРГ осудил США за санкции против «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что США идут по ложному пути, вводя санкции в отношении компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода «Северный поток - 2», так как это вредит интересам Евросоюза, передает ТАСС.

По его словам, для немецкого правительства и ЕС трансатлантические связи сейчас и в течение многих лет имеют выдающееся значение.

«Они глубже, чем какая-то политическая конъюнктура», — сказал Маас.

Однако, как заявил глава МИД ФРГ, ограничительные меры между партнерами — «это действительно неверный и ложный путь».

«В конце концов, это наше суверенное решение, откуда мы будем закупать энергоносители», — отметил Маас.

Он также подчеркнул, что никакая страна не может при помощи угроз диктовать энергетическую политику Евросоюза. Тема нарушения международного права введением экстерриториальных санкций обсуждается на уровне ЕС, указал дипломат. Разговор об этом будет также вестись с партнерами ЕС, указал глава внешнеполитического ведомства Германии.

«В ходе телефонного разговора с госсекретарем США [Майклом Помпео] я эту нашу позицию очень четко озвучил», — заключил Маас.

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