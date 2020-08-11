Работающие с пациентами с коронавирусом медики смогут досрочно выйти на пенсию

Врачи, работающие с пациентами с коронавирусом, смогут досрочно выйти на пенсию. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В документе говорится, что медицинские работники, оказывающие помощь в организациях и их структурных подразделениях медицинскую помощь пациентам с коронавирусом и подозрением на инфекцию, смогут выйти досрочно на пенсию по старости в соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 федерального закона «О страховых пенсиях».

Кроме того, глава кабмина утвердил начисление пенсионного стажа медикам, борющимся с коронавирусом в стационарных условиях, особым образом. Один день работы с коронавирусными больными будет считаться за два рабочих дня. Такая норма будет действовать с 1 января до конца сентября 2020 года.

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