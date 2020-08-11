Пушков назвал причины борьбы Германии и США за «Северный поток — 2»

Сенатор Алексей Пушков считает, что одной из причин борьбы Германии и США относительно строительства газопровода «Северный поток — 2» стал вывод Вашингтоном десяти с лишним тысяч американских военнослужащих с территории ФРГ. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, эти страны еще не входили в конфликт такой остроты и глубины. При этом сенатор уверен, что защищая газопровод, Германия защищает, прежде всего, саму себя.

Он отметил, что немецкие фирмы вложили в этот проект миллиарды долларов. Кроме того, по мнению Пушкова, «Северный поток — 2» должен обеспечить ФРГ роль одного из важнейших газораспределительных центров в Европе.

Кроме того, он считает, что германские власти очень устали от «нахраписто-наглого стиля администрации [президента США Дональда] Трампа».

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