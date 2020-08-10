В Германии обвиняют США в объявлении «экономической войны» из-за «Севпотока — 2»

Политики Германии недовольны угрозами США, направленными против строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

В частности, бывший министр Германии по охране окружающей среды Юрген Триттин счел действия американской стороны «объявлением экономической войны», сообщает издание. По словам Триттина, угрозы США в адрес немецких компаний являются вмешательством в суверенитет Германии и Европейского Союза, которое достигло беспрецедентного уровня агрессивности и не должно оставаться без ответа.

Ранее в СМИ появились отрывки из письма трех сенаторов США дирекции порта немецкого города Засниц, в котором они угрожают «финансовым разрушением», если не будет остановлено строительство газопровода.

Реализация проекта «Северного потока — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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