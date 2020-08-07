В Москве закрыли десять ресторанов за нарушение ограничений по коронавирусу
В Москве закрыли десять ресторанов и кафе за нарушение мер по борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг столицы.
«По итогам проверок Роспотребнадзора за комплексные нарушения санитарно-эпидемиологических требований приостановлена работа десяти заведений общепита», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что в отношении еще тысячи заведений составили административные протоколы. Основными нарушениями становятся необеспечение социальной дистанции, отсутствие средств индивидуальной защиты, моющих и дезинфицирующих средств. Также в некоторых ресторанах не было ультрафиолетовых ламп.
Подавляющее число административных протоколов — 80% от общего числа — выписаны за нахождение сотрудников на рабочем месте без масок или перчаток», — отметили в департаменте.
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