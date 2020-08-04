Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов во вторник, 4 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 11 копеек и составил 73,23 рубля.
Курс евро увеличился на 17 копеек и достиг 86,19 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,23% - до $44,05 за баррель.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: