Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов во вторник, 4 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 11 копеек и составил 73,23 рубля.

Курс евро увеличился на 17 копеек и достиг 86,19 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,23% - до $44,05 за баррель.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Официальный курс евро составил 87,2 рубля