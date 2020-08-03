ЦБ сообщил о росте ипотечной задолженности у граждан РФ

Банк России сообщил о росте ипотечной задолженности в стране к 1 июля на 13,8% в годовом выражении — до 1,8 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы регулятора.

«Задолженность по ИЖК (ипотечному жилищному кредитованию) с учетом приобретенных прав требования на 1 июля 2020 года составила 8,2 трлн рублей, увеличившись за месяц на 93,9 млрд рублей, а за год - на 13,8%. Доля просроченной задолженности по ИЖК сохраняется на уровне 0,9%», — отметили в Центробанке.

В ЦБ также отметили, что средневзвешенная ставка по ипотеке в России за июнь 2020 года выросла до 7,5%. За этот же период банки выдали 116,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 276 млрд рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования

— Россиянам стали чаще отказывать в кредите

— Правительство снизило первоначальный взнос льготной ипотеки до 15%