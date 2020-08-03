СМИ: богатейшие страны массово скупают вакцину от COVID-19

Богатейшие страны мира уже подписали соглашения о приобретении более 1,3 млрд доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков из Airfinity.

Отмечается, что среди этих государств США, Великобритания, Япония и страны Евросоюза. По данным аналитиков, они намерены выкупить еще 1,5 млрд вакцин благодаря поставкам и сделкам, которые пока не были закрыты.

Специалисты опасаются, что данная «агрессивная скупка» поставит под угрозу другие страны, которые могут оказаться последними в очереди на приобретение вакцины.

Согласно агентству, США и Великобритания заключили сделку с Sanofi и GlaxoSmithKline Plc, Япония — с Pfizer.

Авторы статьи опасаются, что доз препаратов может не хватить на все население мира, а бедным странам грозит повторение ситуации 2009 года, когда ряд стран практически монополизировал поставки.

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