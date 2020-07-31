В России вырастут пенсии работающих пенсионеров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

Перерасчет пенсии, который проводится каждый год 1 августа, коснется получателей выплат, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

Как пояснили в ПФР, чем выше зарплата у пенсионера, тем больше увеличится выплата. При этом максимальный размер надбавки — 279 руб.

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