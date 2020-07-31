МИД Украины заявил, что Киев заинтересован в новой встрече «нормандской четверки»

Украина готовится к новому саммиту «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина) и в настоящий момент работает над этим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

По его словам, соблюдение устойчивого прекращения огня в Донбассе позволит перейти к выполнению других пунктов договоренностей, достигнутых на предыдущем саммите в Париже.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Леонид Кучма принял решение уйти с поста руководителя киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

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