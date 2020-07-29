Глава ФРС назвал перспективы развития экономики США неопределенными

Перспективы развития американской экономики в настоящее время находятся в состоянии «крайней неопределенности», заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Об этом сообщает ТАСС.

В значительной степени будущее развитие экономики зависит от успеха в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, отметил Пауэлл. Он добавил, что пандемия продолжает создавать трудности не только в США, но и в остальном мире.

США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 4 млн случаев COVID-19.

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