Абхазия продлила ограничения на въезд для россиян до 4 августа

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал постановление о продлении ограничений на въезд в республику для россиян. Документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно постановлению, границы с Россией останутся закрытыми до 4 августа. Исключение составляют поездки дипломатов, сотрудников ФСБ, а также однократно въезжающих лиц к близким родственникам.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора, находившиеся с инспекцией в Абхазии с 23 по 27 июля, признали эпидемиологическую обстановку в стране благополучной.

По последним данным, в республике выявлено 63 случая коронавируса, 37 человек выздоровели, 2 умерли.