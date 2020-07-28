Использование песен Бузовой в петербургской сауне признали незаконным

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга оставил без изменений решение нижестоящей инстанции о взыскании с владельца оздоровительного комплекса «Праздник» в пользу «Арчер мьюзик продакшнс», продюсирующей Ольгу Бузову, 348 тыс. руб. Об этом свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел.

По данным картотеки, жалоба индивидуального предпринимателя Георгия Аронова на принятое в ноябре решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области была отклонена. Таким образом, решение вступило в законную силу.

Суд постановил, что в память музыкального автомата, находящегося на территории оздоровительного комплекса «Праздник», без лицензионного договора были загружены песни Бузовой «Улететь», «Люди не верили» и «Привыкаю».

Ранее арбитражный суд Ростовской области отклонил иск местного импортера и дистрибьютора вина Global Wine Distribution (GWD) к продюсирующей Ольгу Бузову компании «Арчер Мьюзик Продакшнс».

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